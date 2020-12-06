CAUSA EMERGENZA COVID SALTA ANCHE IL FESTIVAL DELLO ZECCHINO D'ORO", MA ADESSO È SUL WEB

Da oggi sarà online la nuova piattaforma dello Zecchino d’Oro in concomitanza con l’uscita del 63° disco che contiene 14 nuovi brani e alcune bonus track. All’interno della piattaforma dell’Antoniano,...

Da oggi sarà online la nuova piattaforma dello Zecchino d’Oro in concomitanza con l’uscita del 63° disco che contiene 14 nuovi brani e alcune bonus track. All’interno della piattaforma dell’Antoniano, dove i bambini potranno giocare e cantare, si potranno trovare i testi delle nuove canzoni da cantare, i cartoni animati da colorare, le palette per votare e tanto altro. «I bambini devono essere liberi di stare insieme e divertirsi, per questo abbiamo deciso di adattare lo Zecchino d’Oro al momento che stiamo attraversando. Torneremo in primavera per festeggiare insieme su Rai1, ma staremo comunque vicini alle famiglie e ai più piccoli in tutti i modi possibili», ha affermato Giampaolo Cavalli, direttore dell’ Antoniano.

Come ogni anno, inoltre, lo Zecchino d’Oro ricorda la sua campagna “Operazione Pane”, che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare. Per dare un contributo fino al 19 dicembre si può inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45588, in alternativa si può donare sul sito operazionepane.it. Tra le mense sostenute da Operazione Pane anche la mensa di Padre Ernesto di Bologna che negli ultimi mesi a causa della pandemia di Coronavirus, ha registrato un forte aumento di richieste di aiuto, gli ospiti quotidiani sono infatti aumentati del 15%. Dall’inizio dell’emergenza a oggi sono stati distribuiti oltre 46mila pasti caldi e quasi 900 pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità.

Fondamentale anche il supporto di tutti i bolognesi che hanno partecipato alla cena solidale delivery “Max Poggi & Friends cucinano per Antoniano”, che ha garantito 3 mesi di sostegno alle famiglie accolte da Antoniano e permesso di donare loro speciali ceste di Natale.