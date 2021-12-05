CAUSA INCIDENTE E SCAPPA MA PERDE LA TARGA, DENUNCIATO 41ENNE A TRAPANI
I Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella frazione di Marausa a seguito di un incidente stradale dove il conducente di un autovettura con targa straniera dopo aver violentemente tamponato un altro mezzo si dava alla fuga.
A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma proprio gli anziani coinvolti nell’incidente che fornivano ai Carabinieri della Stazione di Napola, intervenuti tempestivamente, un particolare rivelatosi determinante. I coniugi infatti dopo aver fornito i dettagli sull’avvenimento consegnavano agli operanti la targa anteriore dell’auto che li aveva poco prima tamponati, persa a seguito della collisione.
I Carabinieri assicurate le cure del caso alle vittime, che se la cavavano con qualche giorno di prognosi e tanta paura, sequestravano la targa e si mettevano sulle tracce del fuggitivo.
Le ricerche interessavano tutte le pattuglie in circuito sul territorio che in poco tempo rintracciavano l’auto nel territorio di Paceco, con il conducente, un uomo di 41 anni originario della Repubblica Ceca, a bordo del mezzo come se nulla fosse successo.
Sottoposto a controllo, visto quello cui si era reso responsabile poco prima, si procedeva all’accertamento con etilometro dell’uomo che si rifiutava categoricamente rimediando il massimo della sanzione, venendo denunciato anche per fuga ed omissione di soccorso a persone ferite in incidente stradale.