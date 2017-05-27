CATANIA: RITROVATO UN DEPOSITO DI AUTO RUBATE

A seguito di una complessa attività info-investigativa scaturita da segnalazione confidenziale, personale del Commissariato Librino ha rinvenuto ben cinque autovetture provento di furto. Si tratta di...

A seguito di una complessa attività info-investigativa scaturita da segnalazione confidenziale, personale del Commissariato Librino ha rinvenuto ben cinque autovetture provento di furto. Si tratta di quattro Fiat Panda, autovetture commerciali particolarmente appetibili per le bande criminali dedite al redditizio traffico delle macchine e dei ricambi rubati. Le vetture sono state ritrovate all’interno di un garage del quartiere “San Giorgio”; una quinta macchina, una Fiat Punto, già oggetto d’indagine da parte dei poliziotti del Commissariato, è stata successivamente rinvenuta da personale delle Volanti nella Zona Industriale.

Il garage nel quale è stata rinvenuta la refurtiva era verosimilmente utilizzato come deposito adibito alla custodia temporanea delle vetture rubate, in attesa di immetterle nel mercato parallelo, soprattutto come pezzi di ricambio, atteso che insieme alle auto è stata rinvenuta una considerevole quantità di parti smontate.

L’edificio è stato sottoposto a sequestro; le vetture, rinvenute giusto in tempo per evitare che “sparissero” definitivamente, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.

Sono in corso ulteriori indagini, finalizzate all’identificazione degli autori dei furti.