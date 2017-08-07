CATANIA: ABUSAVA DELLE ALLIEVE, ARRESTATO MAESTRO DI PING PONG

Dopo diverse indagini , la Polizia di Stato – Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni di Catania, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal...

Dopo diverse indagini , la Polizia di Stato – Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni di Catania, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Catania , nei confronti di un uomo M. A. di anni 47, residente a Zafferana Etnea, titolare un associazione sportiva di ping pong, responsabile di abusi sessuali nei confronti di 3 allieve, due di esse minori.

Il maestro di ping pong induceva le ragazze a subire atti sessuali, approfittando della sua autorità di allenatore.

Le indagini sono iniziate ad aprile di quest’anno, quando la madre di una ragazza di anni 15 ha denunciato alla Polizia Postale di Catania l’uomo, dopo aver trovato nel cellulare della figlia diverse conversazioni a sfondo sessuale intrattenute con un soggetto adulto, che faceva anche richieste di foto intime.

Nel corso delle operazioni sono stati altresì rinvenute delle conversazioni chat che la vittima aveva avuto con amiche, facendo emergere che l’arrestato aveva abusato di altre due ragazze.