CONTROLLO DEL TERRITORIO: UN ARRESTO E TANTE CONTRAVVENZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ottenendo i seguenti risultati:

Arrestato un 28enne del posto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari in Piazza Indipendenza cedere delle bustine ad occasionali “clienti”. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 6 dosi di marijuana e della somma di 20 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Segnalati due giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. Fermati e sottoposti a perquisizione personale i due nascondevano in tasca alcuni grammi di marijuana.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno controllato 55 persone; eseguito 2 perquisizioni personali, controllato 30 veicoli, ed elevato 21 contravvenzioni al codice della strada così suddivise: 1 art. 80/14 (circolazione per omessa revisione del veicolo); 5 art. 193/2 (circolazione senza copertura assicurativa); 4 art. 180 (possesso dei documenti di circolazione e di guida); 5 art. 171 (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote); 6 art.172 (uso delle cinture di sicurezza), per un valore complessivo di circa 16.000 euro, decurtando inoltre 45 punti alla patenti di guida.