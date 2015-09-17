C'è anche la paternese Elisa Fazio tra le 15 figure femminili più influenti d'Italia

La lista è stata redatta dalla rivista "digitalic" e prende in esame l'intero panorama dell'high-tech

95047.it A volere sminuire tutto, potremmo etichettare tutto con un "girl power" capace di demolire i sacrifici fatti da Elisa Fazio ed il fratello Flavio. In realtà, non c'è assolutamente nulla di affidato al caso in quella che è la classifica che la rivista digitalic ha stilato a proposito delle "15 tra le più influenti figure femminili nel panorama dell’innovazione high-tech in Italia. Digitalic ha redatto questa lista con l’obbiettivo di segnalare alcune delle donne più capaci e influenti nel nostro Paese". E, nella lista, figura anche la paternese Elisa Fazio. Le classifiche non ci sono mai piaciute ed in verità non ci troviamo di fronte ad una vera e propria graduatoria: bensì ad un'analisi. Ed un "riconoscimento" del genere, qualcosa vorrà pure significare.

Si legge nella nota dedicata ad Elisa Fazio: Ha iniziato la carriera in ambito ingegneristico nel 2006 a Catania. Dopo quattro anni di esperienza maturati in importanti realtà italiane, quali Accenture ed Engineering, Elisa ha fondato, con il fratello Flavio, Flazio la piattaforma innovativa per rendere lo sviluppo di siti web facile anche per l’utente inesperto l’obiettivo è dare uno strumento che in poche mosse permetta a tutti di creare un ottimo un sito web e ottenere il miglior posizionamento in rete. “Volevo fare l’ingegnere e ci sono riuscita”.

