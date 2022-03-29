C’È ANCHE L’OSCAR DEL PORNO. E SE LO AGGIUDICA UNA SICILIANA: DANIKA MORI

L'Italia sulla vetta del porno mondiale grazie alle performance di una siracusana. Danika Mori, 32 anni, nata a Siracusa ma residente a Tenerife, è una delle vincitrici dei "PornHub Award 2022", i ric...

L'Italia sulla vetta del porno mondiale grazie alle performance di una siracusana. Danika Mori, 32 anni, nata a Siracusa ma residente a Tenerife, è una delle vincitrici dei "PornHub Award 2022", i riconoscimenti del sito a luci rosse più famoso al mondo, equivalenti a un "premio Oscar" per il porno.

Danika, all'anagrafe Federica Mori, ha vinto il premio nella categoria "Miglior performer squirting dell'anno". Oltre 800.000 i followers della trentaduenne siracusana, che ha trasformato la voglia di trasgredire in una vera e propria professione, decisamente remunerativa, diventando una delle 20 porno star più seguite in tutto il mondo. Il sito ha anche annunciato che devolverà parte del budget alle associazioni di categoria per la tutela giuridica, medico-sanitaria dei lavoratori del porno.

Federica è nata in Sicilia nel 1990, e con il marito Steve vive alle Canarie. È alta 155 centimetri e pesa 40 chili. Steve è anche il partner (l'unico) di Danika sul set. I suoi video, soprattutto dopo il premio ricevuto, sono tra i più cliccati della famosa piattaforma pornografica.

Da tutti definita come la classica "ragazza della porta accanto", Danika fa della simpatia e della semplicità i suoi punti di forza.

Emblematico il Tweet con cui ha festeggiato l'ultimo premio: un tuffo dalla barca in un mare azzurrissimo e limpido, che Danika ha commentato così: "Questo è il mio peggior tuffo mai filmato, ma si adatta bene al contesto..."