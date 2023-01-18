“CE L’ABBIAMO FATTA GIOVÀ”. IL BIGLIETTO SULLA TOMBA DI FALCONE

"Ce l'abbiamo fatta, Giovà… Dopo 30 anni!!!". E' il messaggio scritto a mano, con una penna rossa, su un biglietto lasciato da un anonimo sulla tomba di Giovanni Falcone, nel Pantheon di Palermo, nell...

E' il messaggio scritto a mano, con una penna rossa, su un biglietto lasciato da un anonimo sulla tomba di Giovanni Falcone, nel Pantheon di Palermo, nella chiesa San Domenico il giorno dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Nessuna firma, solo la data: 16 gennaio 2023. Sono tanti i biglietti e le dediche che chi passa dalla chiesa palermitana - un pantheon per i siciliani illustri - lascia sulla lapide del magistrato. L'immagine è stata pubblicata sui social dalla Fondazione Falcone, che ha postato anche una foto doppia: il boss nelle mani dei carabinieri e la tomba del giudice, gremita di foglietti e messaggi.

"Una giornata straordinaria - il commento della Fondazione alle foto in un post pubblicato ieri pomeriggio -

Un grande successo della Procura della Repubblica di Palermo e dell'Arma dei Carabinieri: il miglior modo per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentesimo anniversario delle stragi. Siamo grati allo Stato e alle Istituzioni e anche in questa giornata di gioia siamo dalla parte giusta.

Da un lato l'arresto dell'ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro, il peggior criminale e latitante d'Italia, dall'altro la fiducia e la speranza che vincono: un giovane laureato che ha lasciato ieri in segno di impegno la sua corona di alloro sulla tomba".