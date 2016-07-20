C’è poco da tagliare: ri-aumenta l’Irpef?

La strada per chiudere il Bilancio sembra essere una soltanto

95047.it La ricognizione effettuata dalla commissione Bilancio che ha provato a verificare, settore per settore, le spese in corso e quelle potenzialmente “tagliabili” (passateci il termine), non ha purtroppo portato a nulla di buono. Non che ci si attendesse chissà quale possibile svolta: ora, però, ve ne è la certezza. Sì e no, ad occhio e croce, i soldi che potrebbero essere risparmiate si aggirerebbero attorno a 100 mila euro. Niente se paragonati al milione necessario per provare a chiudere il Bilancio di previsione. Un quadro sconfortante che non potrà migliorare se non attraverso un espediente ormai collaudato e per il quale i paternesi ci hanno fatto il callo. Ovvero, l’aumento al massimo dell’addizionale Irpef.

Di nuovo? Già, a quanto sembra di nuovo. Non appaiono esservi altre strade. Una opzione che potrebbe diventare molto più che probabile. La giunta avrebbe tempo - per legge - entro il prossimo 31 luglio. Vedremo.