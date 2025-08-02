Cefalù, si ribalta con l’auto e finisce sulla ferrovia: illesa la conducente

Cefalù (PA), 02 Agosto 2025 – Momenti di paura ieri pomeriggio lungo la strada statale 113, all’altezza di Cefalù, dove un’auto si è ribaltata finendo sui binari della linea ferroviaria Palermo-Messin...

Cefalù (PA), 02 Agosto 2025 – Momenti di paura ieri pomeriggio lungo la strada statale 113, all’altezza di Cefalù, dove un’auto si è ribaltata finendo sui binari della linea ferroviaria Palermo-Messina. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 e ha coinvolto una sola vettura, una Jeep Avenger condotta da una donna di 66 anni.

Nonostante la violenza dell’impatto e il ribaltamento del mezzo, la conducente non ha riportato gravi conseguenze. È stata immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco, primi ad arrivare sul posto. I pompieri hanno aiutato l’automobilista a uscire dal veicolo e hanno messo in sicurezza l’area, in attesa dell’intervento di un’autogrù necessaria per la rimozione dell’auto adagiata sui binari.

A causa dell'incidente, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza, provocando disagi ai viaggiatori. Il transito dei treni è stato ripristinato solo intorno alle 17:30.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude il coinvolgimento di altri veicoli che potrebbero aver costretto la 66enne a uscire di strada.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti del caso e per valutare l’eventuale necessità di un ricovero ospedaliero.

Le indagini sono in corso.