Celebrata la Virgo Fidelis

Nella chiesa dello Spirito Santo la santa messa in onore della Santa patrona dei carabinieri

img-20161127-wa0121 95047.it È stata celebrata nel pomeriggio di oggi nella chiesa Spirito Santo la Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei carabinieri. Ad officiare il rito religioso padre Salvatore Alì. Presenti in prima fila il Capitano dei carabinieri della locale Compagnia Angelo Accardo, il Tenente Francesco Lucarelli e il Comandante di stazione Marco Di Bartolo oltre che gli altri colleghi. Presente l'Associazione nazionale carabinieri con in testa il suo Presidente Roberto Anicito il quale a conclusione della messa ha consegnato una pergamena di riconoscimento a padre Alì, nominato socio onorario dell'associazione per il suo impegno e la sua vicinanza all'Arma dei carabinieri. Presenti anche il comandante dei vigili urbani di Paterno Antonino La Spina e le associazioni Anpas e Misericordia. A conclusione del rito il Capitano Accardo ha recitato la preghiera del carabiniere e un componente dell'Associazione carabinieri, una poesia in onore a tutti i militari che in ogni ora del giorno si impegnano per il bene delle comunità.