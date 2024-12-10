CENTENARIA TORNA A CAMMINARE 48 ORE DOPO UN INTERVENTO AL FEMORE: SUCCESSO A CATANIA
Una paziente centenaria è tornata a camminare a 48 ore da un intervento chirurgico di frattura del femore prossimale, grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro di Cata...
Una paziente centenaria è tornata a camminare a 48 ore da un intervento chirurgico di frattura del femore prossimale, grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania.
La donna è stata operata secondo le linee guida internazionali che prevedono di intervenire entro le 24 ore dal suo arrivo in ospedale.
Un protocollo che ha permesso di ridurre al minimo i rischi legati alla sua età avanzata. L'intervento è stato eseguito dal team traumatologico di Ortopedia traumatologica, diretta da Giuseppe Marco Cuscani.
Il successo dell'operazione è stato possibile grazie al lavoro quotidiano svolto dal team multidisciplinare, medici d'urgenza, anestesisti, ortopedici e personale paramedico, afferenti al dipartimento delle Emergenze Arnas Garibaldi, diretto da Giovanni Ciampi.