CENTENARIA TORNA A CAMMINARE 48 ORE DOPO UN INTERVENTO AL FEMORE: SUCCESSO A CATANIA

Una paziente centenaria è tornata a camminare a 48 ore da un intervento chirurgico di frattura del femore prossimale, grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro di Cata...

A cura di Redazione Redazione
10 dicembre 2024 17:29
News
Una paziente centenaria è tornata a camminare a 48 ore da un intervento chirurgico di frattura del femore prossimale, grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania.

La donna è stata operata secondo le linee guida internazionali che prevedono di intervenire entro le 24 ore dal suo arrivo in ospedale.

Un protocollo che ha permesso di ridurre al minimo i rischi legati alla sua età avanzata. L'intervento è stato eseguito dal team traumatologico di Ortopedia traumatologica, diretta da Giuseppe Marco Cuscani.

Il successo dell'operazione è stato possibile grazie al lavoro quotidiano svolto dal team multidisciplinare, medici d'urgenza, anestesisti, ortopedici e personale paramedico, afferenti al dipartimento delle Emergenze Arnas Garibaldi, diretto da Giovanni Ciampi.

