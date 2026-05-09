Migliaia di pellegrini verso Trecastagni, scatta l’allerta sulle strade: l’appello della Protezione Civile

Centinaia di fedeli in cammino verso Trecastagni: l’appello della Protezione Civile agli automobilisti

Sono entrati nel vivo in queste ore i tradizionali pellegrinaggi religiosi verso il Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, con centinaia di fedeli in cammino lungo le principali arterie del territorio etneo. Per questo motivo la Protezione Civile ha diffuso un avviso rivolto sia agli automobilisti che ai pellegrini.

“A partire da questo pomeriggio 9 maggio e per i prossimi giorni – si legge nella nota – sulle strade principali che conducono a Trecastagni sarà presente un notevole flusso di pellegrini diretti al Santuario. Si invitano pertanto gli automobilisti a moderare la velocità e a prestare la massima attenzione”.

📢 AVVISO ALLA CITTADINANZA

Nelle prossime ore numerosi fedeli attraverseranno le strade del territorio per il tradizionale pellegrinaggio verso Trecastagni. Le autorità invitano tutti alla prudenza, sia alla guida che durante gli spostamenti a piedi.

☀️ Per chi cammina nelle ore diurne:

utilizzare cappellino e abbigliamento leggero;

portare sempre con sé una bottiglia d’acqua;

evitare di occupare tutta la carreggiata;

mantenersi il più possibile ai margini della strada;

camminare sul lato opposto al senso di marcia dei veicoli.

🌙 Per chi cammina nelle ore notturne:

indossare giubbotti catarifrangenti o abiti chiari;

utilizzare torce o le luci del cellulare;

camminare sul lato opposto al senso di marcia;

procedere in fila indiana nei tratti più stretti;

evitare distrazioni dovute a cuffie o telefono;

prestare attenzione agli attraversamenti stradali.

🚗 Per gli automobilisti:

moderare la velocità nei tratti interessati;

prestare particolare attenzione ai gruppi di pellegrini;

evitare sorpassi azzardati;

mantenere sempre la distanza di sicurezza.

In queste ore si registra già un incremento del traffico e possibili rallentamenti lungo diverse strade della zona, mentre tanti devoti stanno raggiungendo a piedi il Santuario in segno di fede e devozione.

Nel frattempo sono entrati nel vivo anche i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, tra gli appuntamenti religiosi più sentiti dell’intero territorio etneo.

Il momento culminante è previsto per domenica 10 maggio, con la tradizionale uscita dei simulacri dei Santi Martiri prevista alle ore 13, uno degli eventi più emozionanti e partecipati della festa religiosa che ogni anno richiama migliaia di fedeli e pellegrini provenienti da tutta la Sicilia.

Le celebrazioni proseguiranno fino all’11 maggio, mentre i simulacri resteranno esposti alla venerazione dei fedeli fino al 10 giugno.