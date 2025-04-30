95047

Centro scommesse ad Acireale sospeso: minori trovati all'interno durante i controlli

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto del Questore di Catania con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 10 giorni, della licenza di pubblica sicurezz...

A cura di Redazione Redazione
30 aprile 2025 14:22
Centro scommesse ad Acireale sospeso: minori trovati all'interno durante i controlli -
Dintorni
Condividi

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto del Questore di Catania con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 10 giorni, della licenza di pubblica sicurezza di un centro scommesse Acireale.

Il provvedimento è stato adottato dopo che i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno contestato, il 18 marzo scorso, al titolare dell’attività la violazione dell’art.7 comma 8 del decreto legge 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 189/2012, poiché ha consentito l’ingresso e la permanenza di 6 minorenni nel locale senza procedere all’identificazione mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. In quell’occasione, infatti, i poliziotti hanno riscontrato la presenza dei minori all’interno del centro scommesse, presenza che, come detto, non è consentita, anche quando questi non effettuano scommesse.

La norma ha lo scopo di prevenire la ludopatia, anche tra i minori, non solo tramite le informazioni sul gioco responsabile, ma anche per mezzo delle iniziative demandate agli istituti di istruzione primaria e secondaria per rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del gioco.

La violazione della norma concretizza una contravvenzione per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, con possibilità di procedere, entro 60 giorni, al pagamento in misura ridotta della somma di € 6666,67.

L’illecito contestato scaturisce dalle costanti attività di controllo espletate dal Commissariato di P.S. di Acireale nell’ambito delle attività coordinate dal CO.PRe.G.I. – Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

28 Aprile 2025

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047