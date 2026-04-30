CENTURIPE – Grave incidente ieri sulla vecchia SS121: giovane di Misterbianco in elisoccorso al Sant’Elia

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13:30, lungo la Strada Statale 121, nel tratto che collega Paternò a Regalbuto, in territorio di Centuripe.

A rimanere coinvolto è stato un giovane bracciante agricolo originario di Misterbianco che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura – una Fiat Punto – finendo violentemente contro una struttura in cemento ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutate le condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Il giovane, rimasto sempre vigile durante le operazioni di soccorso, è stato trasferito in codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverato in gravi condizioni e sottoposto alle cure del caso.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo incidentato, e i Carabinieri della stazione di Centuripe, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di un incidente autonomo. Ulteriori accertamenti sono in corso.