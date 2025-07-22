CENTURIPE. GRAVE INCIDENTE SULLA A19: AUTO SI RIBALTA, PERSONE INCASTRATE E SOCCORSI SUL POSTO

CENTURIPE, 22 luglio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16:00, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli...

CENTURIPE, 22 luglio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16:00, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in direzione Palermo, nel territorio di Centuripe.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia Stradale, un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro il guardrail e ribaltandosi, terminando la sua corsa capovolta nella corsia di sorpasso.

Si tratterebbe di un incidente autonomo.

A bordo del veicolo viaggiava una famiglia: l’uomo alla guida, la moglie e il figlio. Tutti e tre sono rimasti feriti e, in parte, incastrati all’interno dell’abitacolo.

Sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte ad intervenire prontamente per estrarre i passeggeri e mettere in sicurezza la zona.

Le condizioni dei feriti non sono ancora note: sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Enna a bordo delle ambulanze del 118, giunte sul posto insieme a tre mezzi di soccorso.

La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e si sta occupando della gestione del traffico, che risulta al momento completamente bloccato in direzione Palermo. La carreggiata è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.

La redazione resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per fornire notizie più precise sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione della situazione.