CENTURIPE. RUBANO 200 CHILI DI RAME DA UN CANTIERE FERROVIARIO, DENUNCIATI DUE LADRI

Rubano circa 200 Kg. di rame ma vengono subito fermati dalla Polizia Stradale

È successo nei giorni scorsi, allorquando veniva perpetrato il furto di una notevole quantità di rame in danno di un cantiere ferroviario al Km. 52 della S.S. 192, in territorio di Centuripe (EN), precisamente in C.da Masseria Abbandonata.

Nel primo pomeriggio la Centrale Operativa Compartimentale diramava nota di ricerche di un furgone di colore bianco con due soggetti a bordo che si erano appena resi responsabili del furto di una notevole quantità di rame, specificando il numero di targa del veicolo e che questo, dopo il furto, era stato visto imboccare l’autostrada A19 in direzione Catania.

Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Catania intercettavano il furgone sull’asse attrezzato di questo capoluogo, appena uscito dall’autostrada, e lo fermavano precisamente in Viale Di Gregorio. A bordo due vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine:

All’interno del furgone veniva rinvenuto il rame oggetto di furto nonché diversi arnesi necessari a compiere quel tipo di reato: tronchesi tagliacavi, palanchino, strumenti da taglio per metalli.

I due fermati venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato e il possesso degli arnesi utilizzati. La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario.