CENTURIPE: UN ARSENALE NASCOSTO IN UN CASOLARE ABBANDONATO

Ieri i carabinieri della Compagnia di Nicosia e Centuripe, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione su tutto il territorio del Comune di Centuripe con attività di rastrellamento nelle aree rurali e nei casolari abbandonati.

L’attività svolta ha consentito, a seguito di accurato battuta della contrada Pezza Grande del Comune di Centuripe, di rinvenire, occultati sotto il pavimento di un casolare abbandonato, un vero è proprio arsenale con armi e munizionamento:

3 fucili privi di matricola con ottica di precisione;

oltre 1300 cartucce di vario calibro per pistola e fucile.

L’arsenale, costudito dentro dei sacchi in perfetto stato di conservazione e funzionante, è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti di natura tecnica.