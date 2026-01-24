Cerca coccole e aiuto: cane amorevole vaga a Paternò in zona Palazzolo

Da alcuni giorni un cane ben tenuto e pulito vaga nel territorio di Paternò, in zona Palazzolo, con segnalazioni concentrate in particolare in via Claudio Monteverdi.L’animale si presenta tranquillo,...

L’animale si presenta tranquillo, socievole e molto amorevole: si lascia avvicinare facilmente e, anzi, è lui stesso a cercare contatto, coccole e aiuto da parte delle persone che incontra. Un atteggiamento che fa pensare con sempre maggiore certezza che non si tratti di un cane randagio, ma piuttosto di un animale smarrito o allontanatosi accidentalmente dalla propria abitazione.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il cane sarebbe stato avvistato più volte nella stessa zona nel corso degli ultimi giorni, circostanza che lascia temere possa essersi perso senza riuscire a ritrovare la strada di casa.

Si rinnova dunque l’appello al proprietario o a chiunque riconosca l’animale affinché possa mettersi in contatto nel più breve tempo possibile.

👉 Chiunque abbia informazioni utili, o possa aiutare a risalire ai proprietari, è invitato a contattare la redazione di 95047.it oppure a condividere questo appello, così da aumentare le possibilità di riportarlo al più presto tra le braccia della sua famiglia.