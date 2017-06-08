"CERCO UOMO INTELLIGENTE PER MARITO", L'ANNUNCIO È GENIALE
A prima vista potrebbe sembrare un annuncio come tanti altri, con l'unica differenza che l'uomo in questione deve essere intelligente e non solo bello e buono.Una ragazza ha trovato un modo a dir poco...
Una ragazza ha trovato un modo a dir poco geniale per trovare un compagno. "Cerco un ragazzo intelligente che possa essere il mio futuro marito. Questo è il mio numero": questa la scritta stampata su un volantino, corredata da un'equazione (tutt'altro che semplice) da dover risolvere per ottenere l'agognato numero di telefono.
Un metodo praticamente infallibile per effettuare una scrematura qualitativa. L'immagine, condivisa su Facebook da Selvaggia Lucarelli, ha subito fatto il giro dei social, raccogliendo complimenti e sorrisi da parte di tutti gli utenti del web, compresi quelli della nota blogger.