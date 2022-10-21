CESARO’: DOPO IL BOOM DEL PRIMO WEEKEND, DOMANI TORNA LA SAGRA

Dopo il successo della prima settimana, domani e domenica si rinnova l’appuntamento con una delle Sagre più gustose di Sicilia. Parliamo della Sagra del Suino Nero e dei Funghi porcini, che ha come pr...

Dopo il successo della prima settimana, domani e domenica si rinnova l’appuntamento con una delle Sagre più gustose di Sicilia. Parliamo della Sagra del Suino Nero e dei Funghi porcini, che ha come protagonista, un territorio ricco di eccellenze e una tradizione gastronomica basata sui prodotti locali, forse unica in Sicilia. Numerose le presenze nel primo weekend, mentre fervono i preparativi per dare anche in questo fine settimana due giorni ricchi di eventi. “La novità – dichiara il sindaco Katia Ceraldi – è il convegno di domenica mattina che ha come protagonista la mandorla di Cesarò. Un frutto spesso poco valorizzato ma che potrebbe rappresentare una ulteriore chicca per il nostro paese, non escludo di investire anche nella promozione di questo prodotto in futuro”. “Abbiamo lavorato duramente – replica l’assessore al ramo Alessandro Caputo – ma con l’aiuto dei ragazzi delle scuole di Cesarò e dell’Istituto Alberghiero di Maniace, che hanno fatto da mini guide i primi, mentre hanno preparato varie prelibatezze i secondi, e di vari artisti di strada e no, siamo riusciti a realizzare un programma all’altezza. Punto di forza gli show cooking, spesso basati su ricette realizzate con prodotti tipici locali, che a Cesarò si trovano tutti i giorni e non solo per la Sagra”.

Sabato già di buon mattino gli stands si animeranno per accogliere i turisti. Una manifestazione che, nonostante la concomitanza con altre Sagre, ha sicuramente qualcosa in più, sia perchè gran parte degli espositori sono di aziende locali, sia perché molti prodotti, tra cui proprio il suino nero, hanno in queste zone il loro habitat naturale, e da anni, sono valorizzati e preparati con grande impegno ed antiche tradizioni che assicurano una genuinità esclusiva. Una Sagra da visitare sicuramente, per gustare prodotti unici e di vera eccellenza

CESARO’: DOPO IL BOOM DEL PRIMO WEEKEND, DOMANI TORNA LA SAGRA

