CESARO’: TORNA LA SAGRA DEL SUINO NERO E DEL FUNGO PORCINO DEI NEBRODI – IL PROGRAMMA

Torna uno degli appuntamenti più gustosi della Sicilia, con la XXI edizione della Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi che si svolgerà a Cesarò, il 15 e 16, oltre al 22 e 23 Ottobre prossimi.

Una Sagra famosa per le eccellenze gastronomiche che mette in campo, oltre alla presenza di icone ambientali tra le più belle della Sicilia. Incontri, degustazioni, e show cooking saranno i temi principali che i visitatori troveranno tra gli stand della Sagra. “Intanto era necessario ripartire – dichiara il sindaco Katia Ceraldi – e cercare di tornare alla normalità. Nonostante non ci siano grandi disponibilità economiche, abbiamo voluto allestire un programma basato sui prodotti e le tradizioni locali.

Non dimentichiamo che Cesarò e il suo territorio hanno delle bellezze naturali ineguagliabili, e assolutamente da visitare, se a questo aggiungi dei piatti eccezzionai a base di suino nero e funghi porcini, viene fuori un binomio unico. Per questo invito tutti a venire a trovarci per la Sagra e non solo. Ringrazio i miei assessori e consiglieri per il grande lavoro svolto per fare ripartire la Sagra, e programmare i vari eventi”.