CESENA. BIMBO DI 7 ANNI INVESTITO E UCCISO DA UN AUTOBUS: ERA IN BICI COL PADRE
A cura di Redazione
07 novembre 2022 21:23
Un bimbo di sette anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto da un autobus.
E' successo attorno alle 17.30.
Secondo la prima ricostruzione il piccolo era in bici con il padre sul seggiolino posteriore. Al loro fianco ci sarebbe stato il fratello maggiore. Per circostanze che sono al vaglio della ricostruzione della polizia municipale il bambino è caduto.
In quel momento stava arrivando un autobus che non è riuscito ad evitarlo e gli ha procurato un trauma cranico fatale.