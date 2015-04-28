Che fine ha fatto il Bilancio consuntivo?

Sarebbe da approvare entro il 30 aprile (pena lo scioglimento del consiglio): ma dall'amministrazione non giungono notizie

95047.it Il fatto che non se ne parli, non significa che il problema non esista. Nessuna traccia del Bilancio consuntivo 2013 che, a termini di legge andrebbe approvato entro il prossimo 30 aprile: cioè giovedì. La stessa legge dice che a differenza del Preventivo (dove in caso di mancata approvazione viene nominato un commissario), in riferimento alla mancata approvazione del Consuntivo si scioglie il consiglio comunale. Dalla Regione, non è arrivata alcuna proroga per cui il termine del 30 aprile resta confermato. E ieri in assise la questione è stata sollevata dai consiglieri Salvatore Fallica, Guerrina Buttò, Roberto Faranda e Sergio Signorello. Si aspetta un segnale dall'amministrazione comunale che è chiamata ad inviare lo strumento finanziario.

"Esprimiamo, con grande decisione, la preoccupazione per la mancata predisposizione da parte degli uffici e la successiva adozione da parte della Giunta, e poi invio, della proposta di Bilancio Consuntivo al Consiglio Comunale, che scade il 30 Aprile - spiegano i quattro consiglieri -. Nessuna notizia, malgrado le tante richieste. Il bilancio consuntivo è strumento fondamentale per conoscere e capire come sono spesi i soldi pubblici del Comune, sopratutto dopo un anno in cui questa attuale maggioranza ha "stritolato" di tasse la città. Continua la mancanza di trasparenza di questa Amministrazione per paura o incapacità. O peggio ancora tutti e due".