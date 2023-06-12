CHE INCUBO IL RIENTRO A CATANIA, SETTE ORE DI RITARDO PER IL VOLO IN PARTENZA DA MILANO
Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Catania, ma il volo ha riportato oltre sette ore di ritardo all'atterraggio.
È accaduto, sabato 10 giugno, con il volo Milano Catania W45575, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.
I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:20 e atterrato solamente alle 15:43.
Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la Sicilia, che, però, grazie all'assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.
Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l'applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.
