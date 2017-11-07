95047

«CHI HA FATTO VOTARE MIA MADRE INTERDETTA?» GUARDA IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO TRASMESSO STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx racconta di alcuni voti elettorali molto dubbi in Sicil...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2017 21:45
«CHI HA FATTO VOTARE MIA MADRE INTERDETTA?» GUARDA IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA -
Oltre 95047
Condividi

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO TRASMESSO STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA 

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx racconta di alcuni voti elettorali molto dubbi in Sicilia.

L’inviata di Striscia intervisterà il figlio di un’anziana e malata signora che, interdetta e inabile alla firma, risulterebbe aver votato alle elezioni regionali per il Pd. Nella medesima casa di riposo un’altra paziente racconta di aver votato per poter avere in cambio la crema per il viso che usa abitualmente.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047