«CHI HA FATTO VOTARE MIA MADRE INTERDETTA?» GUARDA IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA
A cura di Redazione
07 novembre 2017 21:45
CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO TRASMESSO STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA
Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx racconta di alcuni voti elettorali molto dubbi in Sicilia.
L’inviata di Striscia intervisterà il figlio di un’anziana e malata signora che, interdetta e inabile alla firma, risulterebbe aver votato alle elezioni regionali per il Pd. Nella medesima casa di riposo un’altra paziente racconta di aver votato per poter avere in cambio la crema per il viso che usa abitualmente.