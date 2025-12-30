Chi sono i favoriti alla vittoria degli Australian Open 2026?

Dal 12 gennaio 2026 fino al primo febbraio, l’Australian Open aprirà il Grande Slam e nel palinsesto delle scommesse Italia c’è già Sinner pronto a esibirsi in un dritto e rovescio per battere il suo...

Dal 12 gennaio 2026 fino al primo febbraio, l’Australian Open aprirà il Grande Slam e nel palinsesto delle scommesse Italia c’è già Sinner pronto a esibirsi in un dritto e rovescio per battere il suo acerrimo rivale in campo, il numero 1 del Ranking ATP, Carlos Alcaraz. Ma la sfida non sarà semplice e si preannunciano diverse sorprese, pronte a rompere le uova nel paniere ai favoriti in Australia.

Fritz e Medvedev: i grandi outsider

Apriamo le danze con il tennista russo, autore di 21 ATP vinti e quotato a 21 per la vittoria dell’Australian Open 2026. Nel 2021 Medvedev ha vinto anche l’US Open e il suo gioco solido, si adatta perfettamente alle superfici dure.

Anche Taylor Fritz rientra nella top 6 dei favoriti, la sua quota Antepost per la vittoria dell’Australian Open 2026 è fissata a 29, il classe ‘97 ha vinto 10 titoli sui circuiti maggiori e ha raggiunto la posizione 4 del Ranking ATP, oggi al sesto posto.

Zverev e Djokovic: esperienza e grandi record

Il tedesco classe 1997 ha vinto 24 titoli ATP e riesce a mischiare l’esperienza al talento della nuova generazione di campioni. Nel 2025 Zverev ha perso proprio la finale degli Australian Open contro Sinner, quest’anno la vittoria el tedesco è quotata a 13.

Per Djokovic non ci sono paragoni, perché è il tennista che ha trionfato più volte in Australia, sfondando il muro dei 10 titoli e fissando uno dei suoi infiniti record all time. Il serbo ci proverà a vincere il suo Slam numero 25 per aggiungere un tassello importante nel record all time di Open in bacheca di un solo tennista. La quota Antepost di Djokovic vincente Australian Open è fissata a 11 ed è il terzo favorito per la vittoria del torneo.

Sinner contro Alcaraz: i grandi favoriti

Siamo giunti alla top 2 del Ranking ATP, che parte da favoritissima nelle scommesse tennis per la vittoria degli Australian Open. Sinner è il favorito assoluto dopo l’incredibile vittoria agli ATP di Torino, la sua quota vincente in Australia è fissata a 1.83 e nel suo palmares ci sono 24 titoli ATP e quattro Open, a cui manca soltanto il Roland Garros per completare il Career Grand Slam.

Queste sono le premesse del favorito, che si troverà a combattere contro il numero 1 del Ranking ATP: Carlos Alcaraz. Anche allo spagnolo manca un solo Slam per chiudere il Grande Slam in carriera ed è proprio l’Open australiano. La quota Antepost Alcaraz vincente Australian Open 2026 è fissata a 2.5 e il talento maiorchino è a un passo dal grande traguardo.

Sinner e Alcaraz si sono incontrati 10 volte al Grande Slam e lo spagnolo domina a 6 vittorie su 4. Per ironia della sorte si sono scontrati in finale al Roland Garros, all’US Open e Wimbledon proprio nel 2025, nell’unica finale in cui ha vinto Sinner: manca soltanto l’Open Australiano. Si apre una nuova Era nel mondo del tennis con il dualismo Sinner - Alcaraz, più Djokovic pronto a combattere sfoderando i suoi ultimi colpi di una carriera ancora oggi straordinaria.