Chiara e Giorgia: brave e vincenti

Il Centro Taekwondo Marletta in trasferta a Latina torna con le belle vittorie di due giovanissime atlete

95047.it Si è svolto a Fondi (in provincia di Latina) il campionato regionale di combattimento riservato alla categoria cadetti A-B: il Centro Taekwondo Marletta è stata l'unica società siciliana a partecipare alla competizione. Ebbene, Chiara Palumbo (9 anni) -27 kg e Giorgia Catena (10 anni) -33 kg , hanno conquistato entrambe la medaglia d’oro nelle rispettive categorie. Per la cronaca, Chiara Palumbo ha vinto in finale contro una validissima atleta del Lazio per 15-11 mentre Giorgia Catena ha sbaragliato tutti imponendosi con punteggi incredibili: ai quarti 29-3, in semifinale 43-5 ed in finale 29-5.

Due prestazioni da applausi e che confermano il buon momento del taekwondo paternese.