CHIARA E VALERIA DA PATERNO' AL TRUCCO PER DOLCE E GABBANA

C’7è stato anche un pezzettino di Paternò nell’evento organizzato in Sicilia dagli stilisti Dolce & Gabbana, in cui hannoTutti gli articoli presentato la loro collezione a 700 ospiti in un evento super blindato.

Infatti tra le truccatrici dei vari eventi erano presenti le 19enni Paternesi , Chiara Santanocito e Valeria Capuano,

In seguito ad un corso eseguito presso lo studio Make-up Studio Lab, di Bruna Trebar, la loro insegnante, hanno ottenuto la certificazione di truccatrici.

Sabato 02/07/2022 ricevono la notifica dalla loro master, dove le dice che è stata selezionata come make-up artist per l’evento di Dolce&Gabbana a Siracusa.

Sorpresi e nello stesso tempo molto felice, hanno accettato immediatamente ed hanno avuto modo di fare un’esperienza meravigliosa, cose che non capitano mai nella vita, e felice di essere stata scelta per un evento così importante.

Lo scorso 10 Luglio 2022 abbiamo avuto l’occasione di partecipare ad un grandissimo evento e di essere, insieme al nostro staff, le uniche make-up artist nel backstage della fashion show altamoda sicilia di Dolce & Gabbana

Così, insieme alle colleghe, super carine anche loro, , hanno truccato ragazze e ragazzi (modelli e ballerini).

Un viaggio in mezzo ad un mondo magico con una atmosfera mozzafiato. e soprattutto la presenza di molti vip, tra cui Mariah Carey, Emma Robert, Sharon Stone e anche l’ex alunno di Amici 2022 John Erik.

Un evento che ha sicuramente dato lustro alla Sicilia, sia per la grande pubblicità a livello internazionale, sia per la grande ricaduta economica avuta nella zona, un evento di cui la Sicilia deve andare orgogliosa, e in parte, anche Paternò per essere stata rappresentata da Chiara e Valeria.

Speriamo sia l’inizio di una grande carriera.