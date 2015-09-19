Chiariamo una cosa: quei manifesti non c'entrano con Paternò

Sulle principali testate nazionali spunta il nome della nostra città: che invece è assolutamente fuori da questa vicenda

95047.it Hanno fatto il giro dei social network. Hanno messo in allerta le Forze dell'Ordine. Si è rischiato di creare un altro caso "Casamonica". Sono i manifesti legati ad un battesimo allestito in pompamagna con un parterre che manco fosse il Festivalbar. Parecchio chic, francamente. Ed il clamore suscitato è arrivato - a mio avviso giustamente - fino alle testate nazionali. Ci sta tutto, tranne una cosa: quello che in mezzo è stata buttata la città di Paternò tanto che nelle stesse testate figura come il territorio dove si è svolta la vicenda. Ebbene, Paternò non c'entra nulla. Il versante interessato è quello ionico. La nostra città se ne prende tante ma questa volta è tutto assolutamente fuori luogo e falsato anche nei contenuti. Ristabiliamo il giusto ordine delle cose perchè di cose negative a Paternò ce ne saranno pure tante: ma prenderci anche quelle degli altri è piuttosto grottesco.

Per la cronaca, i manifesti sono stati coperti dopo l'intervento dei carabinieri, così come si vede nella foto sotto.