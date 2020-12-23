Ho una bellissima notizia da darvi inizia cosi la comunicazione del Ministro Luigi Di Maio: Chico Forti tornerà in Italia.L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubb...

Ho una bellissima notizia da darvi inizia cosi la comunicazione del Ministro Luigi Di Maio: Chico Forti tornerà in Italia.

L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio.

Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia.

Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari.

Sono personalmente grato al Governatore DeSantis e all’Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho parlato ancora nel fine settimana, per l’amicizia e la collaborazione che ha offerto per giungere a questo esito così importante.

Il Governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l’arrivo di Chico.

Erano vent’anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento.

È un momento commovente anche per noi conclude il Ministro.

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/3646850212018165