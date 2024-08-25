CHIEDEVANO DENARO IN CAMBIO DEL BIGLIETTO, MULTATE DUE DONNE AI CASELLI DI SAN GREGORIO

Disturbavano gli automobilisti in transito ai caselli di San Gregorio, chiedendo, in alcuni casi, pure denaro. Due donne, di 18 e 42 anni, sono state fermate e identificate da agenti in borghese della...

Disturbavano gli automobilisti in transito ai caselli di San Gregorio, chiedendo, in alcuni casi, pure denaro. Due donne, di 18 e 42 anni, sono state fermate e identificate da agenti in borghese della Polizia Stradale dopo essere state sorprese a infastidire gli automobilisti che stavano per immettersi in autostrada.

In particolare, estraevano dalle macchinette dei caselli i biglietti del pedaggio per consegnarli agli utenti in transito, chiedendo, in alcuni casi, pure denaro. La 42enne è risultata implicata, in passato, in truffe.

Una originaria della Grecia, l’altra della Romania, le due disturbatrici hanno approfittato delle giornate particolarmente intense sul fronte del traffico veicolare in virtù del periodo estivo per infastidire gli automobilisti.

Alla vista degli operatori di Polizia, le due donne hanno cercato di fuggire e di dileguarsi tra le campagne adiacenti, ma sono state raggiunte ed allontanate dal luogo di controllo, particolarmente pericoloso per la loro incolumità, come pure sono state condotte in un posto più sicuro per gli accertamenti di competenza e, poi, sanzionate per le specifiche violazioni del Codice della strada.