CHIETI: Uomo lancia la figlia dal ponte dell'A14 e minaccia il suicidio
20 maggio 2018 15:52
Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta.
L'uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire.
Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della bambina.
Sul posto ci sono Carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco
