Chiude per una settimana l’autostrada A19 tra Enna e Caltanissetta, direzione Palermo

L'autostrada A19, direzione Palermo, nel tratto tra Enna e Caltanissetta, rimarrà chiusa una settimana a causa di problemi strutturali sul viadotto Ferrarelle.

L'ha deciso l'Anas, che già stamani aveva chiuso l'autostrada per effettuare le verifiche, al termine di un sopralluogo. Le vibrazioni dei mezzi e l'usura del tempo avrebbero inciso sulla soletta del viadotto che necessita ora una immediata manutenzione.

Per evitare di congestionare Enna Bassa, le auto in transito sull'autostrada, dirette a Palermo, dovranno uscire ad Enna, percorrere la SS 121, in direzione Villarosa, e da lì rientrare in autostrada dallo svincolo Ponte cinque archi, percorrendo una ventina di chilometri in più.

Il transito rimane, invece, aperto sulla corsia Palermo-Catania.

L'Anas, dato l'approssimarsi del ponte del 25 aprile e del primo maggio, ha messo in campo numerose squadre che lavoreranno, assicura, per ripristinare il transito entro una settimana.