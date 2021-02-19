CHIUSA CORSIA SULLA SS121 PER LAVORI, LUNGHE CODE

L’arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando...

A cura di Redazione 19 febbraio 2021 08:46

Condividi