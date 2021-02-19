CHIUSA CORSIA SULLA SS121 PER LAVORI, LUNGHE CODE
L’arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando forti rallentamenti.
Il restringimento della carreggiata è dovuto per dei lavori del cavalcavia Graci lungo la strada statale 121 in contrada Valcorrente a Belpasso, a circa 200 metri dallo svincolo per il centro commerciale, in direzione Catania.
Al momento si segnalano circa due chilometri di fila.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO