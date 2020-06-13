CHIUSA LA A19 NEI PRESSI DI ENNA PER UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI

Sulla autostrada Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.Il traffico è deviato t...

Sulla autostrada Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.

Il traffico è deviato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO