CHIUSA LA A19 NEI PRESSI DI ENNA PER UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI
Sulla autostrada Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.Il traffico è deviato t...
A cura di Redazione
13 giugno 2020 10:27
Sulla autostrada Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.
Il traffico è deviato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna con indicazioni in loco.
Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO