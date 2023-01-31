CHIUSA QUESTA NOTTE, DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 06 LA SS121 TRA GLI SVINCOLI DI VALCORRENTE E PATERNÒ PER ULTIMAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA
Questa notte, sulla strada statale 121 “Catanese”, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è previst...
Questa notte, sulla strada statale 121 “Catanese”, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal km 12,000 al km 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto.
La chiusura di stanotte è l’ultima prevista e sostituisce una chiusura originariamente fissata durante la scorsa settimana e poi non eseguita per condizioni meteo avverse.
Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.
