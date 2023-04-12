CHIUSA QUESTA NOTTE E DOMANI NOTTE LO SVINCOLO ZIA LISA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra...

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Questa notte, tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, saranno chiuse la rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Zia Lisa e diretti a Siracusa e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Zia Lisa.

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da A19 e diretti a Messina.

Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate in loco.

