CHIUSA STASERA LA SS121 PER I LAVORI ALL’EX PONTE GRACI
Continuano i lavori all'ex ponte graci.Questa sera per permettere l'intervento di rifunzionalizzazione del sottopasso di Via Rosolino Pilo "PONTE GRACI", sarà chiusa la SS 121 nel tratto compreso tra...
A cura di Redazione
27 luglio 2020 16:20
Continuano i lavori all'ex ponte graci.
Questa sera per permettere l'intervento di rifunzionalizzazione del sottopasso di Via Rosolino Pilo "PONTE GRACI", sarà chiusa la SS 121 nel tratto compreso tra il km 7+850 al km 8+050, in entrambi i sensi di marcia.
I GIORNI INTERESSATI
a) dalle ore 21:00 del 27/07/2020 fino alle ore 06:00 del 28/07/2020;
b) dalle ore 21:00 del 28/07/2020 fino alle ore 06:00 del 29/07/2020;
PERCORSI
- I veicoli provenienti dalla SS.121 direzione Paternò all’altezza dello svincolo per Misterbianco, devono percorrere il
seguente percorso alternativo:
Uscita obbligatoria a Misterbianco, direzione via Giuseppe Garibaldi,via Nunzio Caudullo, via S. Antonio Abate, via
Erbe Bianche, uscita via Piano Tavola e continuare fino ad immettersi sulla SS.121 direzione Paternò;
- I veicoli provenienti da Piano Tavola direzione Misterbianco – Catania devono percorrere il sottopassaggio per
immettersi sulla SS.121;
- su Via Aldo Moro ( ex SS.121), il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 ton e in particolare su tutto il percorso alternativo
CHIUSA STASERA LA SS121 PER I LAVORI ALL’EX PONTE GRACI
CHIUSA STASERA LA SS121 PER I LAVORI ALL’EX PONTE GRACI