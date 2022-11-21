CHIUSE FINO AL 09 DICEMBRE LE RAMPE DI SVINCOLO TRA A19 E TANGENZIALE DI CATANIA PER SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA

Da questa notte e sino al 9 dicembre, due rampe della connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la Tangenziale Ovest di Catania saranno oggetto degli interventi finalizzati alla sostituzion...

Da questa notte e sino al 9 dicembre, due rampe della connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la Tangenziale Ovest di Catania saranno oggetto degli interventi finalizzati alla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, in corso su tutta la tangenziale e i suoi svincoli.

In particolare, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa e diretti a Palermo.

I percorsi alternativi, che saranno indicati da apposita segnaletica installata in loco, prevedono in entrambi i casi l’utilizzo del tratto terminale dell’A19 fino allo svincolo del quartiere Zia Lisa dove, mediante la rotatoria, sarà possibile reimmettersi in autostrada verso tutte le direzioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.