CHIUSI OGGI DISTACCAMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ADRANO E SUD. BARBAGALLO: “LA GENTE POTREBBE NON RICEVERE AIUTO”

NOTA DEL COORDINATORE REGIONALE USB VIGILI DEL FUOCO SICILIA, CARMELO BARBAGALLO

Ma quanto può durare?!?!

Ancora una volta, e non sarà neanche l'ultima!

Al comando di Catania, quotidianamente si è costretti a chiudere i Distaccamenti cittadini e provinciali, oggi è toccato ad; Adrano e Distaccamento sud, ( Palagonia non aprirà, mettiamoci l'anima in pace)..... fondamentali come sicuramente lo sono tutti i vigili del fuoco, ma quanto può durare QUESTA storia?!?! Il problema è l'esternare perpetuamente, tutte le problematiche! O essere inglobati in un meccanismo contornto? Lo si vuole capire, che un bacino di oltre un milione di abitanti, con rischio elevatissimo ( basta alzare gli occhi sull'Etna oggi per capire quanto il territorio è particolarmente unico!) Sotto ogni punto di vista? Lo si vuole capire, che non si può più tacere e attendere? Le unità, le sedi, la formazione ( molti colleghi, non possono entrare in aeroporto e guidare, perché non abilitati, la formazione, è un privilegio a Catania? Oppure, un sortilegio?

Beh, diciamo che è un'infinità sconfitta per il nostro territorio! Stendiamo un velo pietosissimo!

Il resto è inutile tornare a ripeterlo; economie in ritardo, convenzione Boschive stipulate quando tutto è diventato cenere!

Ed il problema più grosso, è che a pagare sono; i lavoratori che sono in stress correlato continuo ( ma sempre pronti a rispondere a qualsiasi emergenza, professionisti si, ma vogliamo essere rispettati e tutelati) la popolazione, che potrebbe ricevere un due di picche alla richiesta d'aiuto ( con i Distaccamenti chiusi, in questo periodo, il rischio è elevato)......

Ed infine, ma non per ultimo, la statistica dei Sommozzatori di Catania, continua a salire!

Carmelo Barbagallo Coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia