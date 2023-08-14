CHIUSO L'AEROPORTO DI CATANIA FINO A DOMANI, 15 AGOSTO ALLE ORE 6
A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle 6 di domani. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti.
Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque ancora inibiti. "Si pregano i gentili passeggeri - conclude la nota -di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea". Così una nota della Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania.
In prima battuta era stata prevista la riapertura per le 20.
Nella nota si invita gli interessati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito “aeroporto.catania.it”.