CHIUSO L'AEROPORTO DI CATANIA FINO A DOMANI, 15 AGOSTO ALLE ORE 6

A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle 6 di domani. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. Tutti...

A cura di Redazione 14 agosto 2023 19:19

