CHIUSO OGGI IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PATERNÒ PER CARENZA PERSONALE

Non è la prima volta che accade, purtroppo si ripresenta lo stesso problema.

Oggi, 08 Giugno 2022, sperando che la giornata scorra tranquillamente, il distaccamento di Paternò, per carenza personale, rimarrà chiuso fino alle ore 20.

Il distaccamento dovrebbe aprire regolarmente questa sera.

La chiusura di un presidio dei pompieri, specie in un territorio vasto come Paternò, è una sconfitta per i cittadini e per lo Stato, che si vedono privati, in un periodo molto caldo e rischioso, di un servizio molto utile ed efficiente.

Il servizio, nel territorio di competenza del distaccamento Paternese, che comprende ben 7 comuni, ( Motta Sant’Anastasia, Belpasso, Santa Maria di licodia, Ragalna, Raddusa e Castel di Judica) sarà coperto dai Vigili del Fuoco di Adrano e di Catania.

Pochi minuti in una situazione di emergenza possono fare la differenza.

La storia dei vigili del fuoco locali lo ha dimostrato.