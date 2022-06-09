CHIUSO QUESTA NOTTE IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PATERNÒ PER CARENZA PERSONALE

A distanza di appena 24h si ripresenta lo stesso problema.Questa notte, sperando che la serata scorra tranquillamente, il distaccamento di Paternò, per carenza personale, rimarrà chiuso fino alle ore...

A distanza di appena 24h si ripresenta lo stesso problema.

Questa notte, sperando che la serata scorra tranquillamente, il distaccamento di Paternò, per carenza personale, rimarrà chiuso fino alle ore 08 di domani 10 Giugno 2022.

La chiusura di un presidio dei pompieri, specie in un territorio vasto come Paternò, è una sconfitta per i cittadini e per lo Stato, che si vedono privati, in un periodo molto caldo e rischioso, di un servizio molto utile ed efficiente.

Il servizio, nel territorio di competenza del distaccamento Paternese, che comprende ben 7 comuni, ( Motta Sant’Anastasia, Belpasso, Santa Maria di licodia, Ragalna, Raddusa e Castel di Judica) sarà coperto dai Vigili del Fuoco di Adrano e di Catania.

Ancora una volta, dunque, viene penalizzato un distaccamento importante quello dei vigili del fuoco di Paternò, che anziché essere rafforzato e valorizzato viene appunto chiuso, mettendo a rischio un intero territorio e mortificando chi con sacrificio e dedizione si spende per la collettività in caso di emergenza.

Pochi minuti in una situazione di emergenza possono fare la differenza, sperando che notte scorre tranquillamente.