CHIUSURA AL TRANSITO PER I VEICOLI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE SULLA S.P. 57 NEI COMUNI DI RAGALNA E PATERNÒ

Con ordinanza n. [142/2024], è stata disposta la chiusura al transito veicolare, a tempo indeterminato, per tutti i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate lungo il tratto della Strada Provinciale S.P. 57, compreso tra l’intersezione con la Strada Statale S.S. 284 (km 0+00) e l’intersezione con la Strada Provinciale S.P. 4/II (km 3+815). Tale tratto ricade nei territori comunali di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

La decisione è stata adottata a seguito di verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità infrastrutturali e problemi di sicurezza stradale. Il provvedimento si rende necessario per garantire la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia della rete viaria.

Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, il percorso alternativo consigliato in entrambi i sensi di marcia è il seguente:

Strada Statale S.S. 284

Strada Provinciale S.P. 4/II



Si invitano gli automobilisti e gli autotrasportatori a rispettare la segnaletica stradale e a prestare la massima attenzione ai percorsi alternativi indicati.