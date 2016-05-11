Chiusura del Cimitero Nuovo nella giornata di venerdì 13
95047.it Come da ordinanza comunale giorno 13/05/16 , per consentire il diserbo delle aree interne il cimitero nuovo rimarrà chiuso per tutta la giornata.
IL TESTO DELL'ORDINANZA. Vista la richiesta del Responsabile del XII Settore, di chiusura del cimitero nuovo per il giorno 13/05/2016, al fine di eseguire il diserbo delle aree interne ;
Ritenuto opportuno garantire la salute pubblica;
Visto l’art 36 della C.C.;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 50 c. 7 del Decreto Legislativo 267/2000,
ORDINA
La chiusura del cimitero nuovo per l’intero giorno di venerdì 13/05/2016, al fine di eseguire il diserbo delle aree interne.
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale, di darne notizia sul sito Internet comunale, di attivare opportune forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza da parte dei competenti Servizi Comunali.
Il responsabile del Settore XII "Protezione Civile - Spazi urbani - Manutenzione Ordinaria - Magazzino" è incaricato di porre in essere tutti gli atti successivi al fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente.