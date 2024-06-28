CHIUSURA DELLE CORSIE DI EMERGENZA DELLA TANGENZIALE OVEST DI CATANIA DA OGGI FINO AL 15 LUGLIO PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO
Dal 28 giugno al 15 luglio, le corsie di emergenza della tangenziale ovest di Catania, dal km 6,320 al km 7,060 e viceversa, in entrambe le direzioni, resteranno chiuse al traffico a causa di lavori di ammodernamento e potenziamento.
In particolare, la corsia di emergenza sarà chiusa dal km 6,320 al km 7,060 in direzione Siracusa e dal km 7,060 al km 6,320 in direzione Messina. Anas invita quindi gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare il proprio viaggio tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
Nel dettaglio, sono state programmate:
- la chiusura al traffico della corsia di emergenza, dal km 6,320 al km 7,060, in direzione Siracusa;
- la chiusura al traffico della corsia di emergenza, dal km 7,060 al km 6,320, in direzione Messina.