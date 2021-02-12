CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BELPASSO NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 FEBBRAIO PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE
Con ordinanza N° 11 del 12/02/2021 il Sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ordina che nelle giornate di lunedì e martedì, 15 e 16 febbraio, le lezioni saranno sospese in tutte le scuole del comune per operazioni di derattizzazione e sanificazione. Le scuole verranno regolarmente riaperte a partire dalla giornata di mercoledì.
La Chiusura delle attività didattiche per lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 dei seguenti Istituti Scolastici :
Scuola Media “Nino Martoglio”
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso centro.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Capuana.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Vittorio Emanuele.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex Tribunale.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex ITIS.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso VIII Traversa.
Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso Via Scuole Medie.
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso centrale.
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Sandro Pertini.
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Mongibello.
al fine di effettuare la derattizzazione, la disinfezione e la pulizia straordinaria .
Specificare che tutte le scuole oggetto della disinfezione riprenderanno il normale funzionamento a partire da mercoledì 17 febbraio 2021;