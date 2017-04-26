CHIUSURA SEDE INPS: IL 5 MAGGIO VERTICE IN PREFETTURA

Il Prefetto di Catania Silvana Riccio, su sollecitazione del deputato regionale del Nuovo Centrodestra – Alternativa Popolare Nino D’Asero, incontrerà il prossimo 5 maggio alle 9,30 i sindaci dei Comu...

Il Prefetto di Catania Silvana Riccio, su sollecitazione del deputato regionale del Nuovo Centrodestra – Alternativa Popolare Nino D’Asero, incontrerà il prossimo 5 maggio alle 9,30 i sindaci dei Comuni di Paternò e Adrano e dei territori limitrofi e i direttori regionale e provinciale dell’Inps per affrontare il tema della chiusura delle due sedi. Prenderà parte al vertice, che si terrà in Prefettura, anche il senatore Salvo Torrisi. “Il Prefetto – ha affermato l’on. D’Asero – ha prontamente accolto la mia sollecitazione e fissato la data per la riunione. Ho chiesto l’incontro – ha aggiunto – perché, fermo restando il principio di autonomia di un ente come l’Inps e i rapporti con la spending review, credo che non si possa non tener conto di quelli che sono i servizi da rendere ai territori. Nel momento in cui i Comuni mettono a disposizione i locali, ed in tal senso ho già ricevuto la disponibilità del sindaco di Adrano Pippo Ferrante che ha anche richiesto l’incontro, non si comprendono le ragioni – ha sottolineato il deputato – di una simile azione che determinerà disagio tra i cittadini. Sui territori è giusto creare le condizioni perché gli abitanti abbiano una risposta ai loro bisogni e per questo – ha concluso D’Asero – penso che l’intervento del Prefetto possa portare ad un momento di ragionevolezza per comprendere come si possa continuare a garantire il servizio ai cittadini”