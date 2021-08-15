CHOC A FAVARA,UCCISO A COLPI DI PISTOLA L'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'ex presidente del consiglio comunale di Favara, Salvatore Lupo, 45 anni, è stato ucciso con due colpi di pistola in un bar del paese dell'agrigentino.Lupo, imprenditore nel settore delle residenze p...

Lupo, imprenditore nel settore delle residenze per anziani e responsabile di alcune strutture per disabili, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto stanno operando i carabinieri.

A uccidere Lupo sarebbe stato un solo killer a volto scoperto.

Sono i primi particolari che emergono dell'omicidio dell'imprenditore, freddato con due colpi di pistola in un bar di via IV novembre.

Lupo è stato ucciso davanti alla porta del bagno dal quale era appena uscito.

Alla scena avrebbe assistito il barista, adesso sotto shock, principale testimone dell'accaduto.